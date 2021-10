Cristiano Ronaldo, 36, está perto do gol 800 e pode chegar ao 1.000 aos 40

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Eu tinha prometido que iria sempre à procura de mais e mais! Está no meu e no nosso DNA [português], nunca nos contentamos, nunca baixamos os braços e vamos sempre lutar por tudo o que nós pudermos alcançar", escreveu Cristiano Ronaldo em uma rede social após a goleada de Portugal sobre Luxemburgo, por 5 a 0, na última terça (12), pelas Eliminatórias, quando fez três gols.

Antes de fechar a vitória com um tento de cabeça, ele já havia convertido dois pênaltis, além de exigir duas grandes defesas do goleiro Moris, com uma cobrança de falta e uma tentativa de bicicleta.

Essa obsessão em campo talvez seja a característica mais latente do astro, que está perto de chegar aos 800 gols na carreira. Falta pouco para isso. Atualmente, ele soma 794 bolas na rede em 1.081 jogos, contando jogos por Sporting (POR), Manchester United (ING), Real Madrid (ESP) e seleção portuguesa.

Nos últimos dez anos, ele vem mantendo uma média de 0,96 gol por partida. Como disputa por ano cerca de 48 jogos, é possível que o craque, hoje com 36 anos, chegue ao milésimo gol aos 40. A qualidade em campo demonstrada na atual temporada e sua forma física desafiam aqueles que duvidam de que isso possa ser possível.

Desde que tinha 11 anos, o jogador colocou em sua cabeça que o cuidado com o corpo seria essencial para que tivesse uma carreira de sucesso.

Na base do Sporting, clube pelo qual foi revelado, os outros garotos diziam que ele era fraco e não tinha músculos. Isso o motivou a fazer musculação. Ele chegava a fugir do quarto para treinar, conforme contou em uma entrevista recente ao site The Players Tribune.

"Eu não iria mais me comportar como um menino. Eu iria treinar com a convicção de que chegaria a ser o melhor do mundo", afirmou. Dito e feito. Já foi eleito cinco vezes o melhor jogador do planeta.

Durante essa trajetória, em grandes momentos, ele sempre fez questão de exibir seu porte físico, como se ainda precisasse responder às brincadeiras de seus companheiros na base.

Os treinos de musculação não são seu único segredo para atuar em alto nível durante tanto tempo. O cuidado com a alimentação também é algo que ele segue à risca. Tanto que evita tomar bebidas com alto teor de açúcar, como refrigerantes.

Durante a Eurocopa deste ano, ele chegou a tirar duas garrafas de Coca-Cola de uma tribuna na qual concedia entrevista. "Água, bebam água", declarou o atleta, em um gesto que repercutiu rapidamente pelo mundo.

Também já declarou não gostar de ver seu filho mais velho, Cristiano Jr., beber refrigerantes ou comer alimentos não saudáveis. "Às vezes, ele bebe Coca-Cola, refrigerantes, come batatas fritas e sabe que fico irritado com isso", afirmou.

Com essa mentalidade, Cristiano Ronaldo tem conseguido se manter em alto nível ao longo de toda a sua carreira, acumulando marcas.

Ele é o maior artilheiro por seleções da história, com 115 gols com a camisa de Portugal. Em 2016, o craque liderou seu país na conquista da inédita taça da Eurocopa, ao superar a França na final. Foi o primeiro grande título da seleção portuguesa.

No pódio de grandes artilheiros por seleções estão, ainda, Ali Daei, do Irã, com 109 gols, e Mokhtar Dahari, da Malásia, com 86. Pelé é o oitavo na lista, com 77, segundo números da Fifa.

Com 136 gols, o português é também o maior goleador da história da Champions League, torneio que venceu quatro vezes pelo Real Madrid e uma pelo Manchester United.

Ele conquistou a artilharia da principal competição de clubes da Europa em sete edições, a última delas na temporada 2017/18, quando fez 15 gols pelo time madrileno.

Antes de voltar a Manchester no início desta temporada, ele se despediu da Juventus como artilheiro do Campeonato Italiano, com 29 gols. Foi a 29ª vez que ele ganhou um prêmio por artilharia em sua carreira. Mesmo com o rendimento dele, a equipe de Turim terminou a última edição em quarto.

Esse foi um dos motivos que o levaram a buscar um novo desafio na carreira. Chegou a ser especulado no Manchester City, mas resolveu acertar com o United. Nesta segunda passagem pelo clube, tem cinco gols em seis jogos.

Ainda um pouco longe do milésimo gol, Cristiano Ronaldo retoma a busca pelo tento de número 800 neste sábado (16), às 11h, na partida contra o Leicester, pela Premier League (o Star+ transmite o duelo).