Cristian de Souza enaltece organização defensiva do Manauara em 1ª vitória

Manaus/AM - Em um dos duelos mais esperados da primeira rodada do Campeonato Amazonense de 2023, o Manauara bateu o Amazonas por 2 a 0 e teve a estreia dos sonhos. O jogo também marcou a estreia do técnico Cristian de Souza a frente do Robô da Amazônia, no último domingo (29).

O comandante exaltou a maturidade da equipe para encarar o grande desafio que surgiu no caminho logo na primeira partida: enfrentar uma equipe estruturada, recém-promovida à Série C do Campeonato Brasileiro.

“Foi difícil como imaginávamos, um adversário de tamanho, não à toa tem calendário, estará numa Série C de Brasileiro, vem empolgado com um acesso, teve a manutenção de vários jogadores. Foi uma conquista muito importante do nosso grupo. Nos dedicamos muito nesses quarenta dias de trabalho, pagamos o preço para poder estrear dessa forma que foi”, afirmou.

Ao longo de pouco mais de um mês de pré-temporada, Cristian conseguiu introduzir parte do estilo de jogo no elenco do Robô. Pregando pés no chão após a grande vitória na primeira rodada, o treinador quer deixar a equipe preparada para os momentos derradeiros do torneio.

“Obviamente temos muita coisa a melhorar, cometemos erros, mas faz parte do processo. Tivemos coisas interessantes, nossa organização defensiva foi eficiente, o adversário teve uma ou duas chances de finalizar. Baixamos o bloco e nos comportamos bem. Campeonato está só começando, pézinhos bem no chão, trabalhar tranquilos e jogo a jogo vamos construir nossa campanha para chegar forte nas horas decisivas”, disse.