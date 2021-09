Crise se agrava e São Paulo luta contra o rebaixamento no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Recém-eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil, o São Paulo viu o agravamento da crise que assola a equipe desde o fim do Campeonato Paulista, quando o clube passou a acumular uma série de resultados ruins e eliminações em competições de mata-mata.

Agora, o time tricolor terá somente a disputa do Campeonato Brasileiro até o fim do ano e luta para evitar o que seria o maior vexame de sua história: o rebaixamento à Série B.

Com apenas 22 pontos em 19 jogos, a equipe iniciou a rodada na 16ª posição, apenas um ponto à frente do América-MG, o primeiro na zona de descenso. Neste domingo (19), o elenco comandado por Hernán Crespo encara o Atlético-GO, às 16h, no Morumbi. A Globo vai exibir o duelo.

Apesar de pressionado, o treinador argentino ainda conta com o respaldo da diretoria, sobretudo pelo fato de ter sido com ele que o time pôs fim a um jejum de nove anos sem títulos, com a conquista do estadual no início da temporada.

Logo após a queda na Copa do Brasil, diante do Fortaleza, na quarta-feira (15), o diretor de futebol do clube, Carlos Belmonte, reafirmou o compromisso da diretoria de manter o técnico.

"Continuaremos com ele, não é um ano fácil, mas já sei o que conquistamos neste ano. O Casares não está aqui, mas todos da diretoria são transparentes e corajosos, e não temos medo de dizer que vamos continuar com Crespo", disse.

Para o dirigente, o São Paulo vive um "ano de transição", mas traçou como meta conquistar uma vaga na próxima Libertadores. "Temos a expectativa de sair dessa situação no Brasileiro, buscar uma vaga na Libertadores da próxima temporada, e aí sim fazermos o balanço e a preparação para o ano de 2022."

Nesta temporada, a equipe deu adeus ao torneio continental também na fase de quartas de final, quando foi superada pelo Palmeiras.

APÓS FRUSTRAÇÃO, CORINTHIANS ESPERA CONTAR COM WILLIAN

O Corinthians espera poder contar com seu quarteto recém-contratado neste domingo, no duelo com o América-MG, às 18h15, na Neo Química Arena. O Premiere vai transmitir o confronto.

Com a liberação de Willian para voltar às atividades com o elenco, depois que ele cumpriu o período de 14 dias de quarentena exigido pela Anvisa por ter retornado ao país vindo da Inglaterra, o técnico Sylvinho pretende escalar o meia ao lado de Renato Augusto, Giuliano e Roger Guedes, reforços que o treinador ganhou para a sequência da temporada.

Na última rodada, Willian chegou a viajar com a delegação alvinegra para Goiânia, mas não pôde atuar no jogo contra o Atlético-GO após a Anvisa vetar a participação dele por não ter cumprido os 14 dias isolado.

Com 29 pontos e invicto há seis partidas, o Corinthians tem como meta no Campeonato Brasileiro buscar uma vaga na Copa Libertadores.