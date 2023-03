Crise no Bayern! Estrelas defendem Nagelsmann após demissão e tomam bronca

Nagelsmann foi demitido na vice-liderança do Alemão e com 100% na Champions. O Bayern argumenta que o time tropeçou cinco vezes nas últimas dez rodadas da Bundesliga e que o desempenho não vinha sendo o esperado.

A versão do clube não bate com a dos atletas: a direção fala em "problemas de indisciplina", mas dois destaques do time negam. "Não vi nenhum jogador insatisfeito no vestiário", disse o lateral direito Joshua Kimmich.

