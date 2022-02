Crise do United adia desfecho, mas Flamengo dá compra de Andreas como certa

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com a ida dos dirigentes do Flamengo à Europa, as cartas pela compra de Andreas Pereira estão na mesa do Manchester United. Um acidente de percurso, no entanto, adiou por uns dias o acerto, que é dado como favas contadas pelo clube rubro-negro.

Após os Red Devils serem eliminados da Copa da Inglaterra na última sexta-feira (4), pelo Middlesbrough, nos pênaltis, a crise chegou com mais força no Old Trafford e desacelerou as conversas pela compra de 75% dos direitos econômicos do jogador, que vai assinar até dezembro de 2026.

O Flamengo aguarda uma resposta dos britânicos, que não têm pressa para definir a questão e voltaram suas atenções para resolver problemas mais urgentes. O tema será definido até sexta (11) —quando Andreas já terá feito mais uma partida pelo clube, desta vez contra o Audax-RJ, às 19h desta quinta (10), pelo Carioca.

As conversas estão em estágio avançado e já há um consenso em relação a valores. Inicialmente, os cariocas ofereceram 8 milhões de euros (R$ 48,4 milhões), mas o montante não agradou os ingleses, que deram um sinal verde ao Flamengo depois de uma oferta de 10,5 milhões (R$ 63,7 milhões).

Para adquirir o camisa 18, os rubro-negros aguardaram o fim da janela de transferências para ter um trunfo a mais na mesa de negociação. Como Andreas não teve ofertas tentadoras, o United viu o interesse dos brasileiros como uma boa possibilidade para faturar.

Pesou ainda na investida o desejo do jogador de permanecer na Gávea. Contratado por empréstimo, o meia soma 25 jogos e 5 gols.

Enquanto o ponto final por Andreas não chega, o vice-presidente Marcos Braz e o diretor Bruno Spindel mapeiam possibilidades na Europa. A dupla ainda mira ao menos dois reforços e não descarta a vinda de Everton Cebolinha, hoje no Benfica, embora a transação seja considerada difícil.

Ainda nesta semana, o Flamengo já anunciou a contratação do zagueiro Fabrício Bruno, agora ex-Red Bull Bragantino. Ao contrário da novela que envolve Andreas, a negociação para trazer o defensor foi rápida.

Fabrício se viu seduzido pela possibilidade de disputar grandes troféus e também de ter um salário mais polpudo. O Bragantino, por sua vez, se viu de mãos atadas e ponderou a possibilidade de fazer caixa com a venda.

Como o zagueiro tinha contrato até 31 de dezembro com o Bragantino, a direção tentou renovar o vínculo, porém temeu perder de graça Fabrício, já que o atleta poderia assinar um pré-contrato a partir da metade do ano.

Diante do cenário favorável, o Flamengo acenou com o pagamento da multa rescisória e irá parcelar os 2,5 milhões de euros (R$ 15,1 milhões) em algumas prestações. Para ceder Natan ao Bragantino em acerto anterior, o clube rubro-negro embolsou R$ 22,1 milhões.

Apesar de não ter data de estreia confirmada, Fabrício já se colocou à disposição do técnico Paulo Sousa e disse estar em boas condições físicas —ele estava atuando no Paulista pelo Bragantino. Para a zaga, o Flamengo já não conta com David Luiz e Rodrigo Caio atualmente, vetados pelo departamento médico.

Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Horário: 19h (de Brasília) desta quinta-feira (10)

Árbitro: Rafael Martins de Sá