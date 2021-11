Criciúma vence Paysandu e garante acesso à Série B de 2022

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Criciúma confirmou o acesso para a Série B de 2022 neste sábado (6) após vencer fora de casa o Paysandu por 1 a 0, gol do atacante Henan, em partida válida pela sexta rodada da segunda fase da Série C. O time termina a competição na segunda colocação do Grupo C.

O feito do Tigre só aconteceu porque o Botafogo da Paraíba perdeu para o Ituano por 3 a 1. A equipe começou a rodada com oito pontos enquanto o Criciúma tinha seis, chegando a nove com o triunfo deste fim de semana.

A última vez que o time catarinense jogou a Série B foi em 2019, enquanto a equipe paraibana perdeu a chance de acabar com uma longa espera de 32 anos pois participou da segunda divisão em 1989.

O Ituano foi a única equipe do Grupo C que começou a última rodada já classificado para a segunda divisão do ano de 2022. O triunfo deste fim de semana garantiu o time na final da torneio nacional, já que uma derrota deixaria o time na segunda colocação e fora da decisão.

Neste domingo (07) será definida a última vaga de acesso restante. A Tombense já está garantida em primeira no Grupo D e tanto Novorizontino (seis pontos), Manaus (seis pontos) e Ypiranga (cinco pontos) têm chances de ficar com a segunda colocação.

Os time que estão sendo rebaixado para a Série C de 2022 neste momento são: Londrina (PR), Vitória (BA), Confiança (SE) e Brasil de Pelotas (RS).