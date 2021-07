Criciúma vence e sai na frente do Fluminense nas oitavas da Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense saiu atrás do Criciúma em confronto pela Copa do Brasil. Em uma jornada de pouca imaginação, o time tricolor perdeu por 2 a 1 nesta terça-feira (27), no estádio Heriberto Hulse, pela partida de ida das oitavas de final.

Abel Hernández, de pênalti, fez o gol da equipe depois que Hygor e Fellipe Mateus, este último também em cobrança da marca da cal, deram a vantagem aos catarinenses.

Com o resultado, o Fluminense precisará vencer por dois gols de diferença a partida de volta para ficar entre os oito melhores do torneio. O jogo está marcado para o próximo sábado (31), no Maracanã.

Como não há a regra do gol qualificado na Copa do Brasil, um triunfo por apenas um gol levará a decisão para a disputa por pênaltis. Qualquer empate ou vitória simples dará a classificação ao Criciúma.

CRICIÚMA

Gustavo; Alemão, Rodrigo, Marcel, Hélder; Dudu Vieira, Eduardo, Arilson (Dudu), Fellipe Mateus; Marcão (Warley), Hygor (Gabriel Henrique). T: Paulo Baier

FLUMINENSE

Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago (John Kennedy) e Nenê (Ganso); Luiz Henrique (Martins), Gabriel Teixeira (Kayky) e Fred (Abel Hernández). T.: Roger Machado

Estádio: Heriberto Hulse, em Criciúma (SC)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos e Lorival Candido das Flores (RN)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Cartões amarelos: Marcel (CRI); Egídio (FLU)

Gols: Hyuri (CRI), aos 40'/1ºT; Fellipe Mateus (CRI), aos 20', e Abel Hernández (FLU), aos 25'/2ºT