Crespo esboça nova escalação do São Paulo para a Libertadores

Crespo ainda terá mais um treino, nesta quarta (28), para definir a equipe para o duelo com o Rentistas. O São Paulo venceu o Sporting Cristal (PER) na estreia da Libertadores e lidera o Grupo E, com três pontos.

No treino, Crespo pôde contar com quase todo o elenco em campo. Na segunda (26), os titulares da vitória por 3 a 0 sobre o Ituano haviam feito apenas trabalhos regenerativos.

O atacante Pablo treinou novamente nesta terça (27), mas deve ficar como opção no banco de reservas. Assim, a provável formação do time é a seguinte: Tiago Volpi, Bruno Alves, Miranda e Arboleda; Daniel Alves, Luan, Rodrigo Nestor, Benítez e Reinaldo; Rojas e Luciano.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Hernán Crespo começou a ensaiar a equipe titular do São Paulo para a partida contra o Rentistas (URU) marcada para esta quinta-feira (29), às 21h, no Morumbi, pela segunda rodada da Copa Libertadores.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.