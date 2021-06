Crespo deve manter rodízio e dar 'tempo para errar' aos jovens do São Paulo

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo do técnico Hernán Crespo não se abateu com os recentes tropeços quando escalou os reservas e deve manter o rodízio utilizando os jovens do elenco. Sem nenhum titular, a equipe foi derrotada pelo modesto 4 de Julho (PI) na última terça-feira (1º), no duelo de ida da Copa do Brasil.

Antes do revés para o clube piauiense, o time do Morumbi havia escalado equipes semelhantes, poupando quase todos os titulares, em ao menos outros três jogos: o empate em 1 a 1 com o Rentistas (URU), a derrota por 1 a 0 para o Racing (ARG) e a vitória por 3 a 0 sobre o Sporting Cristal (PER), todos pela Libertadores.

Crespo acredita que os garotos de Cotia precisam de tempo e paciência, mas mais que isso: precisam poder errar. "O elenco está em constante evolução, temos gente de Cotia que precisa errar para melhorar, como outros grandes jogadores que não atuam com regularidade e que precisam jogar para pegar ritmo."

"Sabemos o risco que tomamos (ao escalar reservas), porque sabemos perfeitamente que podemos voltar a ganhar o próximo jogo no Morumbi. (Os jogadores) Não eram fenômenos depois da vitória por 3 a 0 sobre o Sporting Cristal, e ninguém é ruim depois da derrota para o 4 de Julho. (É preciso) Simplesmente manter o equilíbrio. Cada um deles sabe o que deve melhorar, o que deve trabalhar", disse o argentino após a derrota no Piauí.

O rodízio entre as partidas faz parte da filosofia de Hernán Crespo desde o Defensa y Justicia (ARG), onde foi campeão da Copa Sul-Americana na última temporada. O treinador avaliava o elenco do time argentino como curto, mas, com auxílio de jovens atletas, conseguiu tirar o máximo do grupo.

No time tricolor, o argentino vem conseguindo incorporar ao time jovens que ainda não tinham se firmado no elenco profissional, de forma a aumentar a gama de opções dentro do plantel e possibilitar um rodízio maior. O zagueiro Rodrigo Freitas, o lateral-esquerdo Welington e o meia Rodrigo Nestor são alguns exemplos.

Após estrear com empate no Brasileiro, o São Paulo deve ir com força máxima contra o Atlético-GO em duelo marcado para este sábado (5), às 19h, no estádio Antônio Accioly.