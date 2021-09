CRB empata nos acréscimos, e Vasco segue em situação delicada na Série B

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Uma ducha de água fria. Desta forma o Vasco recebeu o empate por 1 a 1 com o CRB, nesta quinta-feira (16), com um gol de Renan Bressan aos 46 minutos do segundo tempo no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Com o resultado, os alagoanos se mantiveram no G-4 — na quarta posição — e os cariocas seguem na décima colocação, distantes do grupo de acesso à Série A. O gol cruzmaltino foi marcado por Germán Cano.

Com o resultado, o Vasco completou a terceira partida sem vitória na Série B e chegou aos 33 pontos na décima colocação. Já o CRB fecha o G-4, com 41 pontos.

NENÊ VAI BEM

Mesmo com apenas um treinamento antes da partida, Nenê fez uma boa partida. O experiente meia chamou a responsabilidade na condução das jogadas, absorveu faltas e fez o cruzamento no gol de Germán Cano. Jogou até os 32 minutos do segundo tempo, quando muito cansado, caiu no gramado sentindo cãibras e foi substituído por Figueiredo.

VAR ANULA GOL

Aos 14 minutos do primeiro tempo, o CRB cobrou um escanteio da direita e a zaga do Vasco afastou parcialmente. No rebote, Diego Torres cruzou novamente para a área e Caetano subiu livre, dentro da pequena área, para mandar para o fundo da rede. O lance foi revisado pelo VAR e, após três minutos, as linhas traçadas apontaram impedimento quando a bola voltou para Diego Torres.

CANO DESENCANTA

Nos acréscimos do primeiro tempo, o Vasco teve um escanteio pela esquerda cobrado por Nenê. Ricardo Graça chutou e, no meio da trajetória, a bola encontrou Germán Cano, que desviou e empurrou para o fundo da rede, colocando fim a um jejum que já durava dez jogos.

CRB

Diogo Silva; Reginaldo (Celsinho), Páscoa, Caetano e Guilherme Romão; Marthã, Wesley (Jean Patrick) e Diego Torres (Bressan); Jajá, Pablo Dyego e Careca (Júnior Brandão). T.: Alan Aal

VASCO

Vanderlei; Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan e Zeca; Andrey (Caio Lopes), Marquinhos Gabriel e Nenê (Figueiredo); Morato (Gabriel Pec), Léo Jabá (Bruno Gomes) e Germán Cano. T.: Fernando Diniz

Estádio: Rei Pelé, em Maceió (AL)

Juiz: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Cartões amarelos: Reginaldo, Guilherme Romão (CRB); Andrey (Vasco)

Gols: Germán Cano, aos 48 minutos do primeiro tempo