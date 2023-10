Craque da Copa do Mundo, Bonmatí leva Bola de Ouro

Na votação, realizada por jornalistas de todo o mundo, Bonmatí ficou à frente da australiana Sam Kerr, do Chelsea, e da espanhola Salma Paralluelo, sua colega de Barcelona e de seleção. Única brasileira na lista das 30 melhores, Debinha, do Kansas City Current, ficou em 28º lugar.

Está entre seus admiradores o técnico catalão Pep Guardiola, vencedor da última Champions masculina com o Manchester City. "Estou completamente apaixonado pela forma de que joga. Eu diria que ela é como o Iniesta do futebol feminino", afirmou.

Bonmatí, além da Copa do Mundo com a Espanha, conquistou pelo Barcelona a Champions League, o Campeonato Espanhol e a Supercopa da Espanha. Foram 45 jogos na temporada 2022/23, com 20 gols e 23 assistências.

Melhor jogadora do último Mundial, ela ganhou mais um prêmio para sua coleção. E, tímida na cerimônia que a coroou, procurou agradecer às suas companheiras na conquista da Espanha, com triunfo sobre a Inglaterra na decisão.

