CR7 'rejuvenesce' e alcança melhor média de gols em cinco anos

Cristiano se despediu do Real Madrid com o tricampeonato consecutivo da Liga dos Campeões, na final vencida por 3 a 1 sobre o Liverpool.

Com 16 gols em 19 partidas, Cristiano tem média de 0,84 gols por jogo, números que não alcançava desde os tempos de Real Madrid. No United, a queda foi mais significativa: foram 27 gols em 57 jogos, média de 0,5, ou um gol a cada dois jogos.

