CR7 perde gol incrível, mas 'vira' garçom e marca em goleada do Al-Nassr

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cristiano Ronaldo viveu momentos bastante distintos durante Al-Hazem 1x5 Al-Nassr, jogo do Campeonato Saudita ocorrido na tarde deste sábado (2).

O português deu duas assistências nos três primeiros gols de sua equipe. Primeiro, ele arrancou pelo meio e serviu Ghareeb, que abriu o placar. Já no 2° tempo, o astro ficou cara a cara com o goleiro do Al-Hazem, mas optou por "dar" o gol ao brasileiro Otávio -enquanto isso, os mandantes diminuíram com Badamosi.

Pouco tempo depois do 3 a 1, CR7 desperdiçou uma chance clara de aumentar: após bater na trave em chute de Mané, a bola caiu nos pés do português que, na ponta da pequena área e sem goleiro, não conseguiu encontrar ângulo para marcar.

O atacante, no entanto, brilhou já na metade final do 2° tempo. Depois de atuar como garçom para Ghareeb, foi a vez de o saudita servir o companheiro, que fuzilou a meta rival e garantiu o 4 a 1. Foi o gol de numero 850 na carreira do português.

Mané ainda deixou o dele. O senegalês, que foi um dos destaques do duelo, completou a goleada aos 33 minutos.