CR7 marca em jogo 1200 e lidera vitória do Al-Nassr contra o Al-Riyadh

Gol! 4-1 No entanto, aos 49 minutos, Talisca voltou a aparecer ao cabecear um cruzamento de Al-Ghannam, ampliando ainda mais a vantagem do Al-Nassr.

Na segunda etapa, o ritmo do jogo diminuiu devido à vantagem confortável do Al-Nassr, que passou a controlar a partida.

Gol! 1-0 Aos 32 minutos, Cristiano Ronaldo aproveitou um cruzamento de Mané e finalizou no contrapé do goleiro uruguaio Campaña, abrindo o placar para o Al-Nassr.

Com o resultado, o Al-Nassr foi a 37 pontos e se manteve na segunda colocação, sete pontos atrás do líder Al-Hilal - time de Neymar.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Al-Nassr venceu o Al-Riyadh por 4 a 1, pela 16ª rodada do Campeonato Saudita. O confronto foi realizado no Estádio Universidade Rei Saud (Al-Awwal Park), em Riade, na Arábia Saudita, às 15h.

