CR7 comemora aniversário na Arábia Saudita com família e 'parças'

O dia também é aniversário de outros dois grandes nomes do futebol mundial: o brasileiro Neymar, atualmente no PSG, da França, e do argentino Tevez, que atuou em grandes clubes e, recentemente, teve uma passagem como treinador do Rosario Central.

"Obrigado a todos por todas as mensagens de aniversário. Grato por ter passado o dia com minha família e amigos", publicou ele na legenda.

Também pode-se ver Miguel Paixão, que foi companheiro dos dois na base do Sporting, e Ricardo Regufe, amigo de longa data e que intermediou a recente ida do astro ao clube saudita.

