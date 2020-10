Covid: Juventus isola jogadores após funcionários testarem positivo

A atual campeã italiana Juventus anunciou neste sábado (3) que toda a sua equipe está em isolamento após dois membros do clube testarem positivo para o novo coronavírus (covid-19).

A Juventus, que tem jogo marcado para o próximo domingo contra o Napoli, confirmou que os resultados positivos “não são de jogadores nem membros da comissão técnica ou médica”.

“Este procedimento permitirá que todos os integrantes com teste negativo para os controles realizem treinamentos regulares e atividades de jogo, mas não será permitido o contato com pessoas de fora do grupo”, disse o clube em comunicado.

“O clube está em contato constante com as autoridades sanitárias competentes”, diz a nota.