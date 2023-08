Courtois entra no automobilismo e vira dono de equipe da Fórmula 4, aponta jornal

Courtois desenvolveu um projeto e adquiriu uma equipe chamada TC Racing. De acordo com o jornal Marca, o jogador já tem a licença e agora trabalha na construção do time.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Courtois, do Real Madrid, entrou no mundo do automobilismo e virou dono de uma equipe de Fórmula 4

