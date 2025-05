Cotado na seleção brasileira, Jorge Jesus é demitido do Al Hilal

Ele, no entanto, não era a primeira opção da entidade. Ao longo das últimas semanas, a confederação falhou em sua tentativa de contratar o italiano Carlo Ancelotti, atualmente à frente do Real Madrid.

O português encerra sua segunda passagem pelo futebol saudita depois de quase duas temporadas completas no comando do Al Hilal. Contratado no começo do segundo semestre de 2023, ele chegou para liderar o elenco em um momento no qual o clube fazia grandes investimentos, assim como boa parte da liga.

Em nota, o clube saudita afirmou que a rescisão ocorreu em comum acordo. "O Conselho [do clube] expressou seu apreço pelos esforços realizados pela comissão técnica desde a última temporada", diz trecho do comunicado.

