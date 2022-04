Corpo de Freddy Rincón é velado em estádio na Colômbia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O corpo de Freddy Rincón chegou por volta das 12h (de Brasília) deste sábado (16) ao Estádio Olímpico Pascual Guerrero, na cidade de Cali, onde torcedores e ex-companheiros rendem homenagens ao ídolo do Corinthians e da seleção colombiana.

A cerimônia acontece no gramado do estádio, com torcedores na arquibancada enquanto os amigos de Rincón sobem até um palco para se despedir do ex-jogador. O caixão é fechado.

Ex-companheiros e fãs prestam suas homenagens no estádio do América de Cali, clube pelo qual Rincón foi bicampeão colombiano (1990 e 92) antes de jogar no exterior.

O "Colosso de Buenaventura", como era chamado nos tempos de jogador, atuou por quatro clubes no Brasil (Palmeiras, Corinthians, Santos e Cruzeiro), além de atuar por Napoli e Real Madrid no futebol europeu, mas a idolatria na Colômbia é mérito também do desempenho na seleção: foram três Copas do Mundo pelo país, incluindo um gol histórico contra a Alemanha que seria campeã mundial em 1990.

Na sexta (15) Rincón foi velado por familiares, amigos e fãs na cidade de Buenaventura, onde ele nasceu. Neste sábado o corpo do ex-jogador foi levado de volta a Cali para um segundo velório e para o enterro, em seguida.

O ex-meio-campista morreu devido aos ferimentos de um acidente automobilístico que aconteceu na madrugada de segunda-feira (11), quando a camionete em que ele estava furou um farol vermelho e foi acertado em cheio por um ônibus, em um cruzamento de Cali. Freddy Rincón foi imediatamente levado ao hospital e chegou a passar por uma cirurgia, mas não resistiu às lesões e faleceu na quarta (13).