Coritiba encara Bragantino e tenta encerrar série negativa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Coritiba e RB Bragantino se enfrentam neste sábado (5), às 21h, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem vencer há quatro partidas, o Coritiba vai em busca de recuperação. A equipe paranaense ocupa o 18º lugar, com 20 pontos, e já está cinco pontos atrás da primeira equipe fora da zona de rebaixamento (Sport).

Para piorar, os últimos resultados não foram nada satisfatórios: derrotas para Bahia e Corinthians em casa e para o Flamengo no Maracanã.

Diante do Bragantino, o desfalque é o meia-atacante Giovanni Augusto, que vem sendo um dos destaques da equipe. Contundido, ele cederá seu lugar a Matheus Galdezani, que volta ao time titular. No ataque, Ricardo Oliveira deve ser escalado ao lado de Robson.

O Bragantino vive uma fase melhor e não perde há quatro rodadas. Em seu último jogo, empatou sem gols com o Fluminense no Maracanã. Essa breve reação levou o time do interior paulista ao 15º lugar, com 27 pontos.

Para o jogo deste sábado, dois importantes jogadores do setor ofensivo não poderão atuar. Artur sofreu uma lesão no tornozelo, enquanto Helinho está suspenso.

CORITIBA

Wilson; Mailton, Rhodolfo, Sabino, William Matheus; Matheus Sales, Matheus Galdezani, Matheus Bueno, Rafinha; Robson Ricardo Oliveira, Robson. T.: Rodrigo Santana

RB BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Ligger, Léo Ortiz, Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista, Claudinho; Morato, Ytalo, Bruno Tubarão. T.: Maurício Barbieri

Estádio: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Horário: 21h deste sábado

Juiz: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)