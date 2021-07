Coritiba e Vasco ficam no empate em dia de marca histórica de Cano

O Coritiba foi a 21 pontos e se manteve na vice-liderança. Já o Vasco chegou a 17, caiu para a sexta colocação, e está a dois pontos do G-4. Na próxima rodada, o time paranaense var encarar o Sampaio Corrêa, no Maranhão, já os cariocas receberão o líder e ainda invicto Náutico, em São Januário.

O gol do time cruz-maltino foi marcado por Germán Cano, que chegou a 37 tentos com a camisa vascaína e, assim, se igualou ao paraguaio Silvio Parodi, que atuou de 1954 a 1956 no Vasco, como o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do clube. O gol coritibano foi feito por Léo Gamalho.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Coritiba e Vasco empataram em 1 a 1 nesta terça-feira (13), no estádio Couto Pereira (PR), e se mantiveram na parte de cima da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro.

