Coritiba e Sport se enfrentam com técnicos novos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Coritiba e Sport se enfrentam neste domingo (30), às 16h, no estádio Couto Pereira, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Em comum, as equipes terão um novo treinador após o início ruim da competição, ocupando a rabeira da tabela de classificação.

O Coritiba terá o retorno de Jorginho ao seu banco de reservas. Será a segunda passagem do treinador, que levou o time paranaense ao acesso à Série A no ano passado. Ele vai substituir Eduardo Barroca, demitido há dez dias, após a derrota para o Corinthians, no Itaquerão.

Já o Sport terá Jair Ventura em seu comando. O ex-técnico de Botafogo, Santos e Corinthians volta a trabalhar depois de quase dois anos parado. Ele vai substituir Daniel Paulista, demitido após a derrota para o São Paulo no domingo passado (23).

Com quatro derrotas seguidas na largada do Brasileiro, o Coritiba se recuperou na rodada passada, ao vencer o RB Bragantino por 2 a 1 sob o comando de Mozart interinamente. Mesmo assim, ainda ocupa a lanterna do Brasileiro, com três pontos.

Já o Sport estreou com vitória em casa sobre o Ceará. Depois, acumulou um empate e três derrotas. Com isso, inicia a sexta rodada na zona de rebaixamento com quatro pontos -pelos critérios de desempate está à frente apenas de Ceará e Coritiba.

CORITIBA

Wilson; Patrick Vieira, Rhodolfo, Sabino, William Matheus; Matheus Sales, Matheus Galdezani, Matheus Bueno (Luiz Henrique); Neílton, Robson, Sassá. T.: Jorginho

SPORT

Maílson; Patric, Iago Maidana, Adryelson, Sander; Ricardinho, Betinho, Jonathan Gómez; Lucas Venuto, Élton, Marquinhos. T.: Jair Ventura

Estádio: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Horário: 16h deste domingo

Juiz: Raphael Claus (SP)