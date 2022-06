Coritiba e Athletico-PR fazem clássico em momentos opostos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Coritiba e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (19), às 16h, no Estádio Couto Pereira, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico estadual reúne equipes que vivem momentos opostos na temporada. Enquanto o Furacão está em ascensão, o Coxa tem sofrido com instabilidade.

O Coritiba começou bem o Brasileirão, mas já não sabe o que é vencer há quatro rodadas. O time dirigido por Gustavo Morínigo perdeu para Bragantino e Palmeiras e empatou com Ceará e São Paulo. Para mudar o retrospecto, o Coxa conta com o bom aproveitamento em casa, onde venceu quatro dos seis jogos disputados.

Para essa partida, o Coritiba não poderá contar com o meio-campista Robinho, que está machucado. Em seu lugar, estará de volta Thonny Anderson, que cumpriu suspensão diante do Bragantino. Léo Gamalho também tem chance de ser relacionado Com 15 pontos, o time alviverde começa a rodada na 12ª colocação.

Do outro lado, o Athletico-PR teve um começo ruim de campeonato, mas está se recuperando desde que o técnico Luiz Felipe Scolari foi contratado. São seis jogos sem perder, com três empates e três vitórias. Isso levou o Furacão ao quarto lugar, com 18 pontos.

Para enfrentar o arquirrival, o Athletico-PR não contará com o lateral Abner e com o volante Hugo Moura, que estão suspensos, e o zagueiro Thiago Heleno, contundido. O provável time é o seguinte: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Nico Hernández e Pedrinho; Erick, Matheus Fernandes e David Terans; Cuello, Pablo e Marcelo Cirino.

O Coritiba deve ir a campo com a seguinte formação: Alex Muralha, Natanael, Henrique, Luciano Castan e Guilherme Biro; Bernardo, Galarza e Thonny Anderson; Alef Manga, Adrian Martinez e Igor Paixão.

Estádio: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Horário: Às 16h (de Brasília) deste domingo (19)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (Fifa/SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa/SP)

Transmissão: Premiere