Coritiba demite Gusvato Morínigo após 3ª derrota seguida no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Gustavo Morínigo foi demitido do Coritiba após a derrota por 1 a 0 em casa para o Atlético-MG, neste domingo (14), na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube informou a saída dele, do diretor esportivo René Simões e de outros três profissionais.

Além de Morínigo e Simões, também deixam o Coritiba os auxiliares Roberto "Toro" Acuña e Diosnel Burgos, assim como o preparador físico Gonzalo Llanos. Os profissionais da comissão técnica estavam no clube desde janeiro de 2021.

No comunicado da demissão, o Coritiba deixa claro que "a decisão foi tomada pela diretoria" —portanto sem o "comum acordo". Seja como for, o time pode trocar de técnico quantas vezes quiser nas 16 rodadas restantes pois a regra que limitava a troca de comandantes caiu neste ano.

O Coritiba perdeu os últimos três jogos que fez no Brasileiro e entrou na zona de rebaixamento, com 22 pontos. O time paranaense volta a campo para encarar o Fluminense, fora de casa, no sábado (20).