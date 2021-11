Coritiba conta com derrota do CRB e garante acesso antecipado para Série A

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Coritiba está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Depois de vencer o Brasil de Pelotas por 2 a 1 ontem (14), o time paranaense contou com a derrota do CRB por 1 a 0 para o Brusque hoje (15), para garantir uma das quatro vagas do acesso.

Com 64 pontos conquistados, o Coxa não pode mais ser ultrapassado pelo time alagoano, que fará no máximo 63 pontos.

Além disso, o que garantiu o acesso antecipado do time paranaense foi o confronto direito entre Goiás e Guarani. Como os times se enfrentam pela 37ª rodada, na próxima segunda (22), ou o Bugre não irá ultrapassar o Coxa, ou, na melhor das hipóteses, o Esmeraldino chegará aos mesmos 64 pontos, porém com uma vitória a menos.

Com a vitória do Botafogo, que entrou em campo também nesta segunda (15), o Coxa também voltou para a segunda colocação do torneio, mas continua com boas possibilidades de título.

Para conquistar a Série B, o time ainda terá pela frente mais duas partidas no torneio. A primeira será diante do CSA, em casa, neste domingo (21), e a segunda contra a Ponte Preta, fora, no dia 28.