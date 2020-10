Coritiba bate o Atlético-GO por 1 a 0 e volta a vencer no Campeonato Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após dois jogos sem vitórias, o Coritiba encerrou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro com vitória sobre o Atlético-GO no Couto Pereira. Neste sábado (31), em partida válida pela 19ª rodada do campeonato, o Coxa venceu por 1 a 0 e está deixando momentaneamente a zona de rebaixamento.

O único gol da partida foi marcado por Matheus Galdezani e saiu com apenas sete minutos de jogo, na primeira finalização do Coritiba na partida. O meia ainda teve uma bola na trave na reta final do primeiro tempo.

Com o resultado, o Coxa subiu para 19 pontos e alcançou a 16ª colocação. Porém, o time ainda pode ser ultrapassado pelo Red Bull Bragantino e Vasco, caso os times vençam as suas respectivas partidas. Já o Atlético-GO termina o primeiro turno com 22 pontos e no momento ocupa a 12ª colocação.

Na terça-feira (3), o Atlético-GO estará em Porto Alegre, onde tentará reverter a vantagem do Internacional na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No domingo seguinte, o Coritiba também enfrentará o Inter, desta vez pelo Brasileirão.

JOGO

O Coritiba abriu o placar no Couto Pereira com apenas sete minutos de jogo, em sua primeira tentativa de ataque. Matheus Galdezani recebeu o passe de Giovanni Augusto e chutou da entrada da área para o fundo das redes. Depois disso, o Coritiba foi ter uma outra oportunidade no primeiro tempo somente aos ... minutos, quando Galdezani arriscou de fora da área e acertou o travessão. Durante todo esse tempo, o Atlético-GO teve amplo domínio da partida. Não conseguiu chegar ao gol com a mesma eficiência do mandante, apesar de forçar Wilson a fazer boa defesa na cabeçada de Matheus Vargas.

Após o intervalo, o jogo ficou mais faltoso e as oportunidades de gol ficaram cada vez mais escassas. Pouco antes de ser substituído, Ricardo Oliveira teve uma oportunidade na cobrança de falta, que foi desviada na barreira e sobrou para Neilton finalizar para as redes. Porém, a arbitragem observou um toque de mão do atacante e anulou o lance. O Atlético-GO teve outras duas boas chances de empatar, ambas com Wellington Rato. Na primeira, Wilson fez novamente boa defesa e impediu o gol. A segunda foi já no fim dos acréscimos, mas a bola explodiu no travessão.

CORITIBA

Wilson; Matheus Sales, Nathan Silva, Sabino e William Matheus; Hugo Moura, Matheus Galdezani (Natanael) e Giovanni Augusto (Sarrafiore); Neílton (Matheus Bueno), Ricardo Oliveira (Rodrigo Muniz) e Cerutti (Nathan). Técnico: Pachequinho

ATLÉTICO-GO

Jean; Dudu, João Victor, Éder (Gilvan) e Natanael; Willian Maranhão (Júnior Brandão), Marlon Freitas e Chico (Matheuzinho); Matheus Vargas (Janderson), Zé Roberto e Gustavo Ferrareis (Wellington Rato). Técnico: Eduardo Souza"

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1X0 ATLÉTICO-GO

Local: Couto Pereira

Árbitro: Daniel Nobre Bins (RS)

Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Andre da Silva Bitencourt (RS)

VAR: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)"

Cartões amarelos: Nathan Silva e Galdezani (CFC); Éder, Willian Maranhão, Zé Roberto e Matheus Vargas (ACG).

Gol: Matheus Galdezani (CFC), aos 7 minutos do primeiro tempo.