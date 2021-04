Corinthians volta a jogar em SP com vitória sobre Guarani e 1º gol de Cauê

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos poucos times que não ficaram totalmente parados durante a suspensão do futebol em São Paulo, o Corinthians venceu o Guarani por 1 a 0, no Brinco de Ouro da Princesa (Campinas), neste domingo (11), pelo Campeonato Paulista.

Cauê marcou aos 27 da segunda etapa, no rebote de um cruzamento de Léo Natel, que acertou a trave. Foi o primeiro gol do jovem de 18 anos pelo time profissional alvinegro.

O duelo contra o Guarani foi antecipado da 11ª rodada do Estadual na adaptação da tabela do Paulista para compensar o tempo em que o futebol ficou suspenso em SP. Agora o time do Parque São Jorge enfrentará a Ferroviária, na terça (13), às 20h, em Araraquara, e depois o São Bento, na sexta-feira (16), às 20h, na Neo Química Arena.

O time do técnico Vagner Mancini lidera o Grupo A, com 14 pontos, melhor campanha do torneio até agora. O segundo lugar é do Santo André, que tem cinco pontos e dois jogos a menos.

O Campeonato Paulista voltou neste final de semana após ser suspenso em todo o estado no meio de março, quando o governo de São Paulo atendeu a um pedido do Ministério Público.

O Corinthians conseguiu jogar três vezes nesse intervalo de quase um mês. No dia 17 de março, bateu o Salgueiro por 3 a 0 pela Copa do Brasil, em Pernambuco. No dia 23, pelo Campeonato Paulista, venceu o Mirassol por 1 a 0 em Volta Redonda (RJ). Três dias depois, passou nos pênaltis pelo Retrô-PE, de novo pela Copa do Brasil, novamente na cidade fluminense.

A suspensão do futebol pelo governador João Doria (PSDB) teve resistência da Federação Paulista de Futebol (FPF) e dos clubes, que se mobilizaram de diversas formas para tentar garantir a continuidade do torneio e reverter a decisão estadual.

Chegaram, inclusive, a ameaçar ir à Justiça por isso, pauta que causou divisão entre os clubes da Série A1 e não avançou.

A solução foi tentar driblar o período de suspensão em São Paulo levando jogos para outros estados. Deu certo apenas com o caso de Volta Redonda, e tendo como contrapartida investimentos em leitos de UTI.

Para conseguir devolver o futebol ao estado de São Paulo, a FPF teve que reformular seus protocolos sanitários e atender às demandas do Ministério Público. Entre as mudanças, está a concentração de jogadores em quartos individuais e maior frequência de testagem.

GUARANI

Gabriel Mesquita; Éder Sciola, Romércio, Airton e Bidu; Índio (Tony), Régis (Renanzinho) e Rodrigo Andrade; Andrigo, Júlio César e Bruno Sávio. Técnico: Allan Aal.

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Gil, Bruno Méndez e Fábio Santos; Gabriel, Ramiro (Cantillo), Rodrigo Varanda (Otero), Vitinho e Gustavo Mosquito (Léo Natel); Cauê. Técnico: Vagner Mancini.

FICHA TÉCNICA

Guarani 0x1 Corinthians

Motivo: 11ª rodada do Campeonato Paulista

Data: 11 de abril de 2021 (domingo)

Horário: 20h

Local: estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho (SP) e Leonardo Tadeu (SP)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

Cartões amarelos: Índio (Guarani); Otero (Corinthians)

Gols: Cauê, do Corinthians, aos 27min do segundo tempo.