Corinthians visa repetir receita com semana livre para jogo na Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O pouco tempo de descanso foi apontado pelo técnico Vítor Pereira e pelos jogadores como um dos principais fatores pela eliminação do Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista. Se por um lado existe a tristeza pelo revés por 2 a 1 para o São Paulo, a possibilidade de ter tempo livre para arrumar a casa é motivo de celebração para o treinador.

"Infelizmente ou felizmente, vamos ter a oportunidade de ter uma semana de trabalho. Acredito, de fato, que para corrigir não basta apresentar os vídeos, é preciso ir ao campo. Pouco vezes tivemos a oportunidade de ir ao campo e corrigir o que queríamos", avaliou o treinador.

A estreia de Vítor foi no último dia 5, em outra derrota para o São Paulo, desta vez por 1 a 0. Desde então, foram mais cinco partidas quase sem intervalo entre os jogos. A exceção é o confronto contra a Ponte Preta, que aconteceu uma semana depois do revés para o São Paulo.

Na ocasião, o Timão teve grande atuação após a semana livre para treinar e goleou o time campineiro por 5 a 0. A exibição de gala rendeu muitos elogios ao time e ao treinador, que também aprovou a exibição. "Jogamos com personalidade, tranquilidade e fizemos um jogo que gosto", afirmou após aquele duelo.

Sem ter mais tanto tempo para trabalhar, no entanto, o Alvinegro não manteve a consistência e perdeu para o Palmeiras por 2 a 1 na sequência. A vitória sobre o lanterna e já rebaixado Novorizontino, fora de casa, por apenas 1 a 0, e a vitórias nos pênaltis após o empate em casa por 1 a 1 com o Guarani, nas quartas de final, completam a lista de jogos do treinador.

JOGADORES TAMBÉM APONTAM PROBLEMA

O meia Renato Augusto também acredita que receber as avaliações apenas por vídeo não ajuda a compreender a filosofia do novo treinador.

"Temos que entender tudo isso em vídeo, com pouco tempo de descanso de um jogo para o outro e fica mais difícil. Não é fácil. Temos pouco tempo, uma semana mais ou menos. Vamos ter uma semana de trabalho para entendermos e ele tentar mostrar o que ele quer", comentou.

Outro atleta que deixou claro as dificuldades pela maratona de jogos foi o meia Giuliano.

"Desde que o Vítor Pereira chegou, não tivemos tempo. Ele tem ideias novas, mudou a forma do time jogar e não encaixamos, pois não trabalhamos. Tivemos pouco tempo de recuperação. Mudamos o sistema baseado nas circunstâncias, tivemos jogador machucado e temos que entender tudo isso. Vamos brigar no resto das competições. O tempo será muito importante. Temos que trabalhar para melhorar. Vamos dedicar muito nesse tempo que ganhamos para treinar", destacou.

A próxima partida do Corinthians será somente daqui a nove dias. O Alvinegro viaja até La Paz, na Bolívia, para enfrentar o Always Ready, em 5 de abril (terça-feira), pela estreia na Copa Libertadores. Diante do time boliviano, a partida será realizada a 4.090 metros acima do mar. Boca Juniors e Deportivo Cali COL) completam o Grupo E da competição continental.