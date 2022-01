Corinthians vence Santo André em jogo morno e com pênalti polêmico

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista, o Corinthians visitou o Santo André no Estádio Bruno José Daniel e saiu de campo com a vitória por 1 a 0. O gol da partida neste domingo (30) foi marcado por Fábio Santos, em um pênalti polêmico que só foi validado após a revisão do VAR. No mais, prevaleceram as raras chances de perigo para as duas equipes e um futebol ainda abaixo do esperado principalmente da equipe comandada por Sylvinho.

Com a vitória, o Corinthians soma sua primeira vitória no estadual e vai aos quatro pontos no grupo A. Na próxima quarta, o Timão terá pela frente o clássico alvinegro contra o Santos, em Itaquera. Já o Santo André permanece com um ponto no grupo D. Também na quarta-feira, a equipe fará o clássico do ABC contra o São Bernardo.

A partida no ABC foi a de número 438 do lateral direito com a camisa do Corinthians. O feito rendeu a Fagner a marca de ser o 14º jogador com mais serviços prestados na história do Timão. Em campo, o veterano participou bem das ações ofensivas e foi dele o ótimo passe para encontrar Mosquito no lance que gerou o pênalti. Mesmo que não tenha feito uma partida de encher os olhos, foi um dos poucos responsáveis por tirar a mesmice do jogo.

O Corinthians teve mais a bola, chutou mais e mereceu ir para o intervalo em vantagem, mas teve muitas dificuldades para organizar suas jogadas, um pouco por causa da boa marcação dos anfitriões, mas também pela pobreza no setor criativo. Além do gol, o Corinthians chegou bem na cabeçada perigosa de Raul Gustavo, defendida pelo goleiro. Do outro lado, o Santo André tentou jogar no erro do Corinthians, estratégia que funcionou bem até o pênalti. Após a inauguração do placar, a equipe deu uma leve melhorada e perdeu uma chance incrível com Gustavo Nescau de frente para o gol.

Apesar das raras chances de perigo no primeiro tempo, o Corinthians acionou com frequência seu lado direito, e foi de lá que saiu o gol. No cruzamento de Gustavo Mosquito, a bola desviou na perna de Carlão e bateu no braço em seguida. O jogo seguiu, mas o VAR sugeriu uma revisão e a arbitragem acabou apontando a penalidade no lance. Na batida, Fábio Santos marcou seu 10º gol de pênalti em dez cobranças desde que voltou ao Corinthians. Impecável no quesito.

A queda de rendimento do Corinthians foi ainda mais perceptível na etapa final, com o time mais passivo, dando campo ao Santo André e com chances ainda mais raras no ataque. Os donos da casa se animaram, equilibraram a partida e tiveram momentos até melhores que o Timão. A diferença é que algumas precipitações na hora do passe, cruzamentos mal feitos e finalizações mal concluídas contribuíram para que o empate não acontecesse.

Na reta final da partida, a torcida do Corinthians ligou os sinalizadores nas arquibancadas e o jogo precisou ser paralisado. A fumaça invadiu o campo e a arbitragem interrompeu o jogo dos 35 aos 40 minutos.

FICHA TÉCNICA

SANTO ANDRÉ 0x1 CORINTHIANS

Motivo: 2ª rodada do Campeonato Paulista

Data/Hora: 30/01/2022, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Neuza Ines Back e Alex Alexandrino

VAR: José Claudio Rocha Filho

Cartões amarelos: Serginho, Luiz Gustavo (STA), Fagner (COR)

Cartão vermelho: Não teve

GOL: Fábio Santos, do Corinthians, aos 28 minutos do primeiro tempo.

SANTO ANDRÉ

Jeferson Paulino; Thiago Ennes, Carlão, Luiz Gustavo e Thallyson; Serginho (Lucas Lourenço), Dudu Vieira, Carlos Jatobá (Sabino); Giovanny Bariani (Kevin), Lucas Tocantins (Emerson Urso) e Gustavo Nescau (Lucas Cardoso). Técnico: Thiago Carpini.

CORINTHIANS

Matheus Donelli; Fagner, Gil, Raul Gustavo e Fábio Santos; Du Queiroz, Gabriel Pereira (Luan) e Giuliano (Gabriel); Gustavo Mosquito (Paulinho), Róger Guedes; Gustavo Mantuan (Adson). Técnico: Sylvinho.