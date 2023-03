Corinthians vence, passa Palmeiras e retoma a ponta do Brasileirão feminino

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians venceu a Ferroviária por 4 a 1 na Fonte Luminosa, nesta segunda-feira (20), pela quarta rodada do Brasileirão feminino.

Vic Albuquerque, duas vezes, Jaque Ribeiro e Jheniffer marcaram para as Brabas. Aline Gomes fez o gol da Ferroviária.

O Corinthians chegou a 12 pontos, com quatro vitórias e aproveitamento de 100%. O Palmeiras, vice-líder da competição, vem atrás com 10 pontos.

As Brabas estão 100% na temporada: são sete vitórias em sete jogos em 2023. Além disso, o Corinthians tem o melhor ataque e a melhor defesa do Brasileirão feminino, com 28 gols marcados e apenas um sofrido -o de hoje contra a Ferroviária.

Desses 28, oito saíram da dupla de ataque formada por Jaque Ribeiro e Vic Albuquerque, com quatro bolas na rede para cada.

RIVALIDADE

Ferroviária e Corinthians disputaram os últimos anos os principais títulos do futebol feminino. As duas equipes conquistaram as últimas cinco edições do Brasileirão, com quatro taças para o Timão. No jogo desta segunda, porém, o time do interior não foi páreo mais uma vez para as Brabas, que vivem grande fase e conquistaram a vitória com tranquilidade.

O JOGO

As Brabas dominaram a partida desde o primeiro minuto e logo transformaram a superioridade em gols.

Primeiro, Luana arrancou e foi derrubada pela goleira Luciana: pênalti! Vic Albuquerque cobrou com categoria para abrir o placar. Depois, após ótimo cruzamento pela esquerda, Luana voltou a aparecer e escorou de peito para Jaque Ribeiro ampliar aos 23 minutos.

A Ferroviária buscou equilibrar as ações no fim do primeiro tempo. Ficou um pouco mais com a bola, apertou a marcação e arriscou algumas vezes de fora da área, mas sem perigo para a goleira Lelê, que viu o jogo como espectadora.

O time da casa melhorou no segundo tempo, aproveitou a queda de intensidade do Corinthians e diminuiu o placar. Aos 20 minutos, Aline Gomes aproveitou bate-rebate na grande área após escanteio e completou para fazer 2 a 1.

Tão logo foi vazado, o Corinthians apertou o ritmo e chegou ao terceiro gol três minutos depois. Vic Albuquerque recebeu sozinha na grande área de Gabi Portilho e não perdoou.

As Brabas fizeram 4 a 1 no último lance da partida. Em rápido contra-ataque, Jheniffer arrancou em velocidade, ficou na cara do gol e deslocou a goleira Luciana.