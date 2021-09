Corinthians vence o Palmeiras no jogo de ida da final do Brasileiro Feminino

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com um golaço de Gabi Portilho, o Corinthians bateu o Palmeiras por 1 a 0 na noite deste domingo (12), na partida de ida da final do Brasileiro Feminino. As duas equipes fizeram uma partida bastante truncada no Allianz Parque, mas as visitantes tiveram mais chances e conseguiram a vantagem no confronto.

Por causa da data Fifa, a partida de volta acontece somente daqui duas semanas, no dia 26, às 20h, na Neo Química Arena. O Alvinegro precisa apenas de um empate para conseguir seu terceiro título do torneio — venceu em 2018 e é o atual ganhador. Já o Palmeiras, necessita de um triunfo por dois gols de diferença para levar o troféu para casa. Caso vença por apenas um, o campeão será definido nas penalidades.

Antes disso, no entanto, as equipes voltam a se enfrentar pela sexta rodada do Campeonato Paulista. No próximo dia 22, uma quarta, às 15h, os clubes se encaram novamente no Allianz Parque.

JOGO

Os times mostram que se estudaram muito durante a semana: o encaixe da marcação foi excelente e o setor defensivo de ambos os times levou a melhor sobre o ataque adversário. O embate teve muitas faltas na primeira etapa e foi muito equilibrado, sem nenhuma grande chance para o Palestra e apenas uma para as visitantes, que foi anulada pelo árbitro de vídeo.

Apesar da mudança no Palmeiras (entrada de Duda Santos), a história do jogo seguiu a mesma: muita marcação e pouca criação. O time da casa avançou sua marcação e o time do Parque São Jorge, que foi levemente superior, precisou buscar ainda mais recursos para criar suas jogadas.

Porém, as mudanças feitas pelo técnico Arthur Elias ajudaram o Corinthians a abrir o marcador. Dois minutos depois das entradas de Juliete e Jheniffer, aos 21 da segunda etapa, Vic Albuquerque cobrou falta do meio-campo e Portilho, sem deixar cair, tocou por cobertura e tirou qualquer chance de defesa da Jully, que estava adiantada na jogada.

A série de mudanças realizadas pelos dois times impediu um ritmo mais intenso nos minutos finais. Vic Albuquerque deu um chute perigoso aos 33 e quase ampliou. Dois minutos depois, Kemelli deu a resposta e bateu à esquerda do gol.

Pia de olho

Pia Sundhage, técnica da Seleção brasileira, esteve presente no Allianz. A comandante, que esteve em várias partidas do mata-mata do torneio, convocou oito atletas que estavam em campo para os amistosos contra a Argentina, que serão realizados nos dias 18 e 21 deste mês. Erika, Yasmim Tamires, Vic e Andressinha, do Corinthians, além de Katrine, Thaís e Ary Borges, do Palmeiras, foram chamadas para vestir a amarelinha.

Palmeiras: Jully; Bruna Calderán, Agustina, Thaís e Camilinha; Júlia Bianchi, Duda Santos (Maria Alves), Ary Borges e Katrine; Chú (Tainara) e Carol Baiana. Técnico: Ricardo Belli.

Corinthians: Kemelli; Katiuscia, Erika, Campiolo e Yasmim (Juliete); Ingryd (Diany), Zanotti (Grazi), Portilho e Tamires; Vic (Miriã) e Adriana (Jheniffer). Técnico: Arthur Elias.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 0 x 1 CORINTHIANS

Data: 12/09/2021

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Hora: 21h (de Brasília)

Árbitra: Thayslane de Melo Costa (SE)

Auxiliares: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Fernanda Nândrea Gomes Antunes (MG)

VAR: Péricles Bassols Pegado Cortez (SP).

Gols: Gabi Portilho, aos 21 minutos do segundo tempo, para o Corinthians.