Corinthians vence o Ituano e se reabilita no Campeonato Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians venceu o Ituano por 2 a 0 na noite deste domingo (18), no Itaquerão, numa partida tranquila.

Com o resultado, a equipe de Vágner Mancini se recupera na competição após uma sequência negativa: havia perdido para a Ferroviária, por 2 a 1, fora de casa, e empatado com o São Bento, por 1 a 1, em casa, nas duas últimas rodadas.

Os gols do Corinthians foram de Otero e Jô; o primeiro marcou nos acréscimos do primeiro tempo, completando de cabeça cruzamento de Léo Natel e contando com falha do goleiro Edson, e o segundo aos 20 da segunda etapa, após cruzamento rasteiro de Camacho.

As equipes disputaram um primeiro tempo interessante. O Corinthians propôs o jogo e criou mais chances, como quando Jô acertou a trave, aos 17 minutos, mas o Ituano não ficou só se defendendo e tentou sair em alguns contra-ataques, que não foram bem aproveitados.

No segundo tempo, o Corinthians deu menos espaço à equipe do interior e ficou mais com a bola. O Ituano teve um pênalti marcado a seu favor, mas a decisão foi anulada após longa revisão do VAR, que demorou oito minutos.

O Corinthians é líder do Grupo A do Paulista, com 18 pontos em 9 partidas, e volta a campo na quinta (22), contra o River Plate do Uruguai, fora de casa, pela Copa Sul-Amercana.

CORINTHIANS

Cássio; João Victor, Jemerson, Raul Gustavo e Lucas Piton; Xavier (Roni), Camacho (Ramiro), Otero (Araos) e Luan (Leó Santos); Léo Natel (Gabriel Pereira) e Jô. Técnico: Vagner Mancini.

ITUANO

Edson; Jeferson, Léo Santos, Suéliton e Breno Lopes; Tárik (André Castro), Fillipe Soutto (Fernando Medeiros) e Gabriel Taliari; Bruno Lopes, Branquinho (Kadu Barone) e Iago (Fernandinho). Técnico: Vinicius Bergantin.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANAS 2 x 0 ITUANO

Competição: Campeonato Paulista (6ª rodada)

Data: 18 de abril de 2021, domingo Hora: 22h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo/SP

Árbitro: Edna Alves Batista

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Daniel Luis Marques

VAR: Flávio Rodrigues de Souza.

Cartões amarelos: Luan (Corinthians); Gabriel Taliari e Tarik (Ituano).

Gols: Otero (Corinthians) aos 48 minutos do primeiro tempo, e Jô (Corinthians) aos 18 minutos do segundo tempo