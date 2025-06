Corinthians vence, freia embalo do Flamengo e é vice-líder do Brasileiro Feminino

SÃO PAULO, SP uOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians venceu o Flamengo por 1 a 0, hoje, no Canindé, e assumiu a vice-liderança do Brasileiro Feminino.

Vic Albuquerque marcou um golaço. A maior artilheira da história do time feminino do Corinthians deixou sua marca no começo do segundo tempo.

O Flamengo teve um gol anulado no fim do jogo. Laysa estava impedida ao aproveitar rebote da goleira Nicole.

O Corinthians aumentou sua invencibilidade e acabou com a do Flamengo. As Brabas chegaram a 12 jogos sem perder (nove vitórias e três empates) e chutaram para longe a sequência das rivais (seis vitórias e um empate).

O Corinthians chegou aos 28 pontos e assumiu a vice-liderança do Brasileirão Feminino. O Flamengo se manteve com 23 e é o sexto colocado.

As equipes voltam a campo no próximo final de semana. No sábado, o Flamengo recebe o América-MG, às 17h (de Brasília). No domingo, o Corinthians visita o Internacional, às 18h. Os dois jogos valerão pela 14ª rodada do Brasileirão Feminino.

COMO FOI O JOGO

O Corinthians foi a campo com: Nicole; Thaís, Erika, Mariza; Jaqueline, Dayana Rodríguez, Yaya e Tamires; Vic Albuquerque, Jhonson e Gabi Zanotti. O Flamengo teve como titulares: Vivi Holzel; Jucinara, Flávia Mota, Agustina e Monalisa; Ju Ferreira, Djeni e Gláucia; Mariana, Fernanda e Cristiane.

O primeiro tempo foi de amplo domínio do Corinthians. A equipe mandante pressionou e deu muito trabalho para a goleira Vivi Holzel, que salvou o Flamengo em algumas ocasiões. As subidas do time carioca foram raras, e Nicole quase não trabalhou do outro lado.

O Corinthians largou na frente no começo do segundo tempo. Aos dois minutos, Jhonson fez jogada pela esquerda e encontrou Vic Albuquerque na área. A camisa 17 dominou e soltou o pé de perna esquerda. A bola morreu no ângulo de Vivi, que nada pôde fazer.

O Flamengo saiu mais para o jogo depois do gol sofrido e ficou no quase. A equipe carioca criou perigo ao gol defendido por Nicole, mas não caprichou na hora da finalização. Quando chegou ao gol, aos 44, Laysa estava impedida ao aproveitar rebote da goleira Nicole dentro da área corintiana. Do outro lado, o Corinthians apostou nos contra-ataques, mas só levou perigo real em uma finalização de voleio de Yaya que foi para fora e em uma jogada de Letícia, esta já nos acréscimos.