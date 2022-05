Corinthians vence Fortaleza e assume a liderança provisória do Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um gol contra foi necessário para colocar o Corinthians provisoriamente na liderança do Campeonato Brasileiro. Depois de um difícil primeiro tempo contra o Fortaleza na Neo Química Arena, neste domingo (1º), a equipe de Vítor Pereira garantiu a vitória por 1 a 0 na segunda etapa quando Matheus Jussa balançou as próprias redes.

A vitória levou o Corinthians aos nove pontos, suficiente para ultrapassar Atlético-MG e Red Bull Bragantino, ambos com oito pontos, e chegar à liderança da competição. O time alvinegro ainda pode ser ultrapassado em três cenários: Inter ou Avaí vencendo o jogo entre eles por quatro gols de diferença ou o Santos vencendo o São Paulo, nesta segunda-feira (2), no Morumbi, resultado que levaria a equipe da Vila Belmiro para os dez pontos.

Já o Fortaleza mantém o início ruim no Brasileiro. A equipe perdeu todos os três jogos que fez até aqui e ocupa a lanterna da competição sem pontos.

As duas equipes voltam as suas atenções para a Libertadores. O Corinthians visita o Deportivo Cali, na Colômbia, na quarta-feira (4), às 21h (de Brasília). Um dia depois, às 19h (de Brasília), o Fortaleza recebe o River Plate.

O Corinthians começou o jogo com o domínio da posse de bola e chegou a abrir o placar logo aos sete minutos, quando Junior Moraes aproveitou cruzamento de Willian e mandou para o gol. No lance, no entanto, o atacante escorregou e acabou tocando na bola com o braço, o que fez com que a jogada fosse anulada.

O gol anulado foi a única boa chance do Corinthians. A partir daí, só deu Fortaleza no primeiro tempo. A equipe cearense subiu a marcação e obrigou os donos da casa a saírem jogando com lançamentos longos, que nem Junior Moraes nem Róger Guedes conseguiam ganhar do adversário.

Ofensivamente, o Fortaleza teve diversas chances de abrir o placar, mas esbarrou nas boas defesas de Cássio e na falta de pontaria. Do outro lado, o Corinthians sofria com as linhas espaçadas e a pouca velocidade de seus contra-ataques. O primeiro chute a gol alvinegro (o gol anulado não entra na conta) veio apenas aos 44 minutos, quando Róger Guedes cobrou falta e Max Walef espalmou para escanteio.

Cássio teve um primeiro tempo de destaque, mas por muito pouco não saiu como vilão. O goleiro falhou em duas oportunidades, primeiro com o pé e depois com a mão, que quase colocaram o Corinthians em problemas.

Aos 16 minutos, o camisa 12 saiu mal com os pés e entregou a bola para o Fortaleza. Moisés tocou para Silvio Romero, mas o atacante não conseguiu dominar. Cinco minutos mais tarde, Moisés chutou fraco de fora da área, mas Cássio deu rebote. Silvio Romero aproveitou o rebote e mandou para as redes, mas o gol foi anulado por impedimento.

Afora esses lances, foi graças a Cássio que o Corinthians não foi para o intervalo em desvantagem no placar. Aos 12 minutos, Matheus Jussa finalizou de fora da área e exigiu boa defesa do goleiro corintiano. Aos 25, Paulinho afastou mal e Hércules arriscou de longe, parando em mais uma defesa de Cássio.

O Corinthians teve uma preocupação ainda no primeiro tempo. Paulinho sofreu uma entrada de Felipe e imediatamente pediu para ser substituído com dores no joelho. O técnico Vítor Pereira colocou Du Queiroz em seu lugar.

Na volta do intervalo, a transmissão da partida informou que Paulinho havia sofrido uma entorse no joelho, de acordo com o Corinthians.

O primeiro tempo do Corinthians não agradou ao técnico Vítor Pereira. No intervalo, ele decidiu mudar a formação da equipe. Raul Gustavo entrou na vaga de Renato Augusto, fazendo com que os donos da casa passassem a atuar em um 3-4-3, o mesmo esquema do Fortaleza.

A mudança fez com que o Corinthians começasse a apertar a saída de bola do Fortaleza e trouxe uma resposta imediata. Em rápida cobrança de escanteio, Maycon cruzou em direção a Gil, mas a bola bateu na cabeça de Matheus Jussa e morreu no fundo das redes. Gol contra.

CORINTHIANS

Cássio; Rafael Ramos, João Victor, Gil e Lucas Piton; Maycon; Willian (Gustavo Mosquito), Paulinho (Du Queiroz), Renato Augusto e Róger Guedes (Jô); Júnior Moraes (Gustavo Mantuan). T.: Vítor Pereira.

FORTALEZA

Max Walef; Tinga, Marcelo Benevenuto e Brayan Ceballos; Yago Pikachu (Depietri), Felipe (Lucas Lima), Matheus Jussa, Hércules (Matheus Vargas) e Juninho Capixaba; Moisés (Romarinho) e Silvio Romero (Robson). T.: Juan Pablo Vojvoda.

Estádio: Neo Química Arena, São Paulo, Brasil

Público: 37.018

Renda: R$ 2.510.880,10

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (Fifa/DF)

Assistentes: Alessandro Rocha Matos (Fifa/BA) e Lucas Costa Modesto (DF)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Willian (COR); Felipe, Ceballos e Matheus Vargas (FOR)

GOLS: Matheus Jussa (FOR), contra, aos 7'/2ºT.