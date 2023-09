Corinthians vence Botafogo e mantém concorrentes ao título animados

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com festa na Neo Química Arena, o Corinthians fez valer a vantagem numérica em boa parte do confronto e venceu Botafogo por 1 a nesta sexta-feira (22), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado por Gil.

A vitória corintiana anima os concorrentes ao título brasileiro, especialmente Palmeiras (segundo colocado, com 44) e Grêmio (terceiro, com 43), que estão na cola do time alvinegro carioca, líder com 51. Red Bull Bragantino, Fluminense e Athletico-PR completam o G6.

Com o resultado, o Corinthians chegou aos 30 pontos e subiu algumas casinhas no Brasileiro. Agora a equipe de Luxa ocupa a décima colocação e consegue se distanciar da zona de rebaixamento. A diferença aumentou para seis pontos de distância ao Santos -primeiro time do Z4.

O Botafogo segue na liderança, mas estacionado. A equipe de Lage não vence há quatro partidas, considerando também a Sul-Americana.

CAMISA NOVA DEU SORTE?

O Corinthians venceu com direito à estreia de novo uniforme, que causou polêmica. A camisa chama atenção pela cor amarela e já teve torcedor trajado com a roupa na Neo Química Arena, menos nas organizadas -a Gaviões da Fiel, inclusive, protestou contra a vestimenta.

A camisa foi lançada em homenagem ao movimento das Diretas Já e contou com participação das lideranças da Democracia Corintiana.

COMO FOI O JOGO

O Botafogo começou pressionando, mas Corinthians revidou com trio arrojado. Pela primeira vez, Luxa escalou Wesley, Pedro e Yuri Alberto como titulares, tentando dar mais velocidade ao ataque e apostando nos contra-ataques.

Expulsão prematura de Marçal mudou panorama. Com 20 minutos de jogo, o lateral-esquerdo foi disputar a bola com Pedro e acabou solando o atacante corintiano, deixando o Botafogo com um a menos. Inicialmente, o árbitro deu apenas amarelo, mas o lance teve revisão do VAR.

Após expulsão, donos da casa foram para cima e esbarraram em chances perdidas. Se aproveitando da vantagem numérica, o Corinthians pressionou mais no primeiro tempo, mas pecou na hora de finalizar.

O Corinthians voltou do intervalo melhor com alterações ousadas de Luxa. Moscardo e Veríssimo foram substituídos pelos experientes Renato Augusto e Fagner. A intenção do técnico era apenas uma: vencer.

Renato Augusto ajudou na criação, e o Corinthians dominou o Botafogo no segundo tempo. O time do Rio ficou postado na defesa e viu os mandantes pressionarem bastante até tirarem o zero do placar com gol de Gil. O zagueiro foi comemorar com os reservas e deu um abraço em Luxemburgo.

O Botafogo reagiu no final, enquanto Yuri Alberto perdeu novas chances. Com as alterações, o time de Lage ficou mais ofensivo e tentou o empate. Entrou em ação a segurança de Cássio, que operou boas defesas. No lado do Corinthians, Yuri era o mais acionado, mas não conseguia dar sequência às jogadas.

CORINTHIANS

Cássio; Bruno Méndez, Gil, Lucas Veríssimo (Fagner) e Matheus Bidu (Fábio Santos); Gabriel Moscardo (Renato Augusto), Maycon e Rojas; Wesley (A. Romero), Yuri Alberto e Pedro (Gustavo Mosquito). Técnico: Vanderlei Luxemburgo

BOTAFOGO

Lucas Perri; Di Plácido (Júnior Santos), Adryelson, Cuesta e Marçal; Marlon Freitas (Gabriel Pires), Tchê Tchê e Eduardo; Victor Sá (Carlos Alberto), Tiquinho Soares (Hugo) e Luis Henrique (Diego Costa). Técnico: Bruno Lage

Local: Estádio Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Público: 37.543

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa/MG)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa/CE) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Rafael Traci (Fifa/SC)

Cartões amarelos: Gabriel Moscardo, Gil e Fagner (COR); Marlon Freitas, Adryelson, Tchê Tchê e Diego Costa (BOT)

Cartões vermelhos: Marçal (BOT)

Gols: Gil (COR), aos 13 minutos do segundo tempo