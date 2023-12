Corinthians vê recuperação de cirurgia difícil e evita contar com Paulinho

Paulinho vinha bem antes da cirurgia e era titular com o ex-técnico Vanderlei Luxemburgo. Ele fez 19 jogos no ano e marcou dois gols.

O clube do Parque São Jorge mira contratações para o meio-campo e não conta com Paulinho como opção. Se o ídolo terminar o tratamento e ganhar espaço, será tratado como "reforço caseiro".

