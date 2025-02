Corinthians vacila com gol contra e deixa vitória escapar na Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians foi displicente e só empatou por 1 a 1 com a Universidad Central, da Venezuela, no Estádio Olímpico de Caracas, na noite desta quarta-feira (19).

André Carrillo abriu o placar para o Corinthians na primeira etapa, em boa jogada com Memphis Depay.

João Pedro Tchoca marcou contra e deixou tudo igual no segundo tempo, após um erro de jogo aéreo.

O Corinthians mantém a invencibilidade jogando na Venezuela. O clube paulista tem 11 partidas disputadas no Estádio Olímpico, sendo 9 vitórias e 2 empates -contando com o confronto desta quarta-feira (19).

Para buscar a classificação, o time paulista receberá o UCV na Neo Química pelo jogo de volta, no dia 26, às 21h30 (de Brasília). A equipe precisa vencer para garantir a vaga para a próxima etapa da pré-Libertadores nos 90 minutos. Um empate levará o confronto para os pênaltis.

Antes da decisão no torneio continental, a equipe alvinegra vai a campo neste domingo (23) diante do Guarani, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. O clube de Itaquera já está classificado para as quartas de final da competição.

COMO FOI O JOGO

O Corinthians dominou a primeira etapa, com quase 70% de posse de bola, e procurou não se expor até os primeiros 30 minutos. A equipe de Ramón Díaz estudou o adversário, ocupou os espaços no campo de ataque e fez boas triangulações com Garro, Memphis e Yuri Alberto. No entanto, foi com André Carrillo que o visitante abriu o placar, aos 36 minutos, em uma jogada de categoria. O meia peruano recebeu de Memphis, gingou diante de dois marcadores e estufou as redes com uma finalização rasteira.

O cenário mudou para o time no segundo tempo, apesar da clara diferença técnica entre as equipes. O que faltou em habilidade, a Universidad compensou com raça. A equipe visitante, em ritmo de treino, deixou espaços e permitiu que o adversário chegasse em sua área. Na busca pelo resultado, a UCV martelou bastante até furar a defesa alvinegra em uma infelicidade de João Pedro Tchoca, que empurrou a bola contra o próprio patrimônio, mesmo após uma belíssima defesa de Hugo Souza.

UNIVERSIDAD CENTRAL

Miguel Silva; Yohan Cumana (Daniel Carrillo), Alfonso Simara, Adrián Martínez e Kendrys Silva; Frascisco Solé, Alexander González, Juan Cuesta, Samuel Sosa (Murillo); Charlis Ortiz e Alexander Granko (Zapata). Técnico: Daniel Sasso.

CORINTHIANS

Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Hugo; Raniele (Breno Bidon), José Martínez, André Carrillo (Alex Santana) e Rodrigo Garro; Memphis Depay (Talles Magno) e Yuri Alberto (Ángel Romero). Técnico: Ramón Díaz.

Local: Estádio Olímpico de Caracas, na Venezuela

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro e Andrés Nievas (URU)

Quarto árbitro: Nadia Fuques (URU)

VAR: Andrés Cunha (URU)

Cartões amarelos: Charlis Ortiz, Alexander Granko (UCV)

Gols: André Carrillo (36'/1ºT) e João Pedro Tchoca (29'2ºT)