Corinthians terá reestreia de Willian diante do Atlético-GO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians inicia neste domingo (12) sua jornada no segundo turno do Campeonato Brasileiro tendo a busca por uma vaga na Libertadores como uma de suas metas. A ascensão do time na parte final das 19 primeiras rodadas colocou a equipe na luta pelas primeiras posições, com 28 pontos.

O técnico Sylvinho ainda ganhou reforços importantes para a sequência do torneio nacional de pontos corridos e diante do Atlético-GO, às 18h15, em Goiânia, o meio-campista Willian, 33 anos, será o último deles a fazer sua estreia.

Há uma grande expectativa da torcida em torno do experiente jogador, formado na base do clube e recém-repatriado do futebol inglês. Na última rodada, ele acompanhou de um camarote da Neo Química Arena o empate com o Juventude, por 1 a 1, no primeiro jogo de Róger Guedes com a camisa do Corinthians.

Além dos dois, Renato Augusto e Giuliano foram as outras duas peças incorporadas ao elenco dirigido por Sylvinho, o que aumentou as chances alvinegras de brigar por objetivos maiores no Campeonato Brasileiro. O treinador não divulgou sua escalação, mas há a chance de que os quatro possam iniciar como titulares.

Caso Willian seja escalado entre os 11 iniciais, Gustavo Mosquito, um dos destaques do Corinthians na atual temporada, deve perder a vaga no setor ofensivo.

Para o duelo em Goiânia, o clube alvinegro não contará com Gil, que cumpre suspensão. Raul Gustavo será o seu substituto na zaga ao lado de João Victor.

ATLÉTICO-GO

Fernando Miguel; Dudu, Wanderson, Éder, Igor Cariús; Willian Maranhão, Baralhas, João Paulo; Arnaldo, Zé Roberto, Natanael. T.: Eduardo Barroca

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, João Victor, Raul Gustavo, Fábio Santos; Gabriel, Giuliano, Renato Augusto, Willian; Jô, Roger Guedes. T.: Sylvinho

Estádio: Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Horário: 18h15 (de Brasília) deste domingo (12)

Juiz: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Transmissão: Premiere