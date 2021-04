Corinthians tenta superar histórico ruim e dá prioridade inédita à Sul-Americana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians fará sua estreia na edição 2021 da Copa Sul-Americana, nesta quinta-feira (22), encarando a competição como nunca fez. O torneio continental de segundo escalão está entre as prioridades alvinegras na temporada e será levado com seriedade desde a primeira rodada.

A campanha terá início em um duelo com o River Plate paraguaio, às 21h30 (de Brasília), em Assunção, com transmissão exclusiva da Conmebol TV. O clube do Parque São Jorge espera começar bem uma tentativa que é ilustrativa de seu momento atual, cheio de dificuldades.

O adversário não é o River original e a disputa não é a prestigiada Copa Libertadores. Mas o time preto e branco fracassou na busca por uma vaga no principal campeonato do continente e resolveu abraçar a realidade que se impõe.

"A Sul-Americana é muito importante para o Corinthians. É um título que ainda não temos, e vamos buscar", disse o técnico Vagner Mancini, disposto a encarar o peso que a competição representará em um calendário bastante apertado pela pandemia do novo coronavírus.

O certame passa, nesta edição, a ter uma fase de grupos. Cabeça de chave do Grupo E, a equipe paulista enfrentará também o uruguaio Peñarol e o peruano Sport Huancayo -Huancayo fica a mais de 3.300 m do nível do mar, e a altitude é mais um fator de desgaste.

"Se tivermos que jogar em um local um pouquinho mais distante, nós vamos. É nosso ofício, e a gente não pode ficar reclamando de cansaço de viagem", afirmou Mancini, relevando tudo aquilo que costumava incomodar na Sul-Americana.

Há motivos claros que fizeram o clube olhar agora o torneio com outros olhos. Um deles é financeiro: o campeão levará um total de US$ 6,8 milhões (cerca de R$ 38 milhões), valor que seria muito bem-vindo para uma agremiação com sérios problemas de caixa.

A dificuldade tem feito a diretoria cortar gastos, evitar contratações e apostar em garotos promovidos das categorias de base. Nesse cenário, a briga pela Sul-Americana se tornou um objetivo mais realista do que, por exemplo, a luta pelo Campeonato Brasileiro.

Assim, a caminhada que terá início no estádio Defensores del Chaco se apresenta de maneira diferente neste ano. Em sua sétima participação na competição, o Corinthians está pela primeira vez dando real importância à conquista.

Mesmo em 2019, quando atingiu as semifinais, o time só passou a tratar as partidas com mais seriedade à medida que foi se aproximando da decisão. Ainda assim, não conseguiu atingi-la: caiu diante do Independiente del Valle, do Equador.

No geral, é bem fraco o retrospecto alvinegro no campeonato. Houve eliminações nas fases preliminares -no regulamento antigo, existiam etapas prévias nacionais- e seguidos fracassos em oitavas e quartas de final.

O desempenho também não foi memorável nos torneios que antecederam a Sul-Americana no papel de disputas continentais de segundo nível. Nas extintas Copa Conmebol e Copa Mercosul, o Corinthians nunca foi além das semifinais.

O CORINTHIANS NA COPA SUL-AMERICANA E NOS TORNEIOS QUE A ANTECEDERAM

Copa Conmebol 1994 – eliminado nas semifinais

Corinthians 3 x 4 São Paulo

São Paulo (5) 2 x 3 (4) Corinthians

Copa Conmebol 1995 – eliminado nas quartas de final

Corinthians 2 x 1 América de Cali

América de Cali 3 x 1 Corinthians

Copa Mercosul 1998 – eliminado na fase de grupos

Olimpia 2 x 2 Corinthians

Corinthians 1 x 2 Racing

Corinthians 1 x 1 Peñarol

Corinthians 1 x 2 Olimpia

Racing 1 x 0 Corinthians

Peñarol 0 x 2 Corinthians

Copa Mercosul 1999 – eliminado nas quartas de final

San Lorenzo 2 x 1 Corinthians

Corinthians 1 x 2 San Lorenzo

Copa Mercosul 2000 – eliminado a fase de grupos

Corinthians 1 x 2 Nacional-URU

Boca Juniors 3 x 0 Corinthians

Corinthians 1 x 2 Olimpia

Nacional-URU 1 x 1 Corinthians

Corinthians 2 x 2 Boca Juniors

Olimpia 3 x 2 Corinthians

Copa Mercosul 2001 – eliminado nas semifinais

Corinthians 2 x 1 San Lorenzo

San Lorenzo 4 x 1 Corinthians

Copa Sul-Americana 2003 – eliminado na fase preliminar

Corinthians 0 x 2 Atlético-MG

Fluminense 2 x 0 Corinthians

Copa Sul-Americana 2005 – eliminado nas quartas de final

Corinthians 2 x 1 Pumas

Pumas 3 x 0 Corinthians

Copa Sul-Americana 2006 – eliminado nas oitavas de final

Corinthians 0 x 0 Lanús

Lanús 4 x 2 Corinthians

Copa Sul-Americana 2007 – eliminado na fase preliminar

Botafogo 3 x 1 Corinthians

Corinthians 1 x 2 Botafogo

Copa Sul-Americana 2017 – eliminado nas oitavas de final

Corinthians 1 x 1 Racing

Racing 0 x 0 Corinthians

Copa Sul-Americana 2019 – eliminado nas semifinais

Corinthians 0 x 2 Independiente del Valle

Independiente del Valle 2 x 2 Corinthians

RIVER PLATE-PAR

Azcona; Giménez, Navarro, Carlos Montiel e Castellano; Marcelo González, Osmar Molinas, Aldo Quiñonez e Diego Godoy; Zeballos e Mario Otazú. T: Celso Ayala

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Xavier (Cantillo ou Gabriel) e Camacho; Gustavo Mosquito, Luan e Otero; Jô. T.: Vagner Mancini

Estádio: Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)

Horário: 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira (22)

Árbitro: Dário Herrera (ARG)

Transmissão: Conmebol TV