Corinthians tenta, em casa, se recuperar de derrota para o Atlético-MG

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Consolidado na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, o Corinthians agora busca se firmar entre os seis melhores times do torneio.

Neste sábado (13), às 21h (horário de Brasília), a equipe alvinegra enfrenta o Cuiabá, na Neo Química Arena, pela 32ª rodada do Nacional.

Na última partida, na quarta-feira (10), o time do técnico Sylvinho sofreu uma dura derrota para o líder Atlético-MG: 3 a 0 no Mineirão.

Agora, busca se recuperar, para não ver as equipes abaixo se aproximarem.

Atualmente com 47 pontos, o Corinthians sobe à quinta posição do Brasileiro se conseguir vencer. Isso porque as duas equipes acima dele, Red Bull Bragantino e Fortaleza, se enfrentam e uma delas seria ultrapassada pelo time de Sylvinho.

Mais que isso, o clube do Parque São Jorge pode abrir mais de três pontos para o sétimo colocado (o Internacional).

Isso vai depender, primeiro, claro, do resultado do Corinthians, mas também do placar do Inter, que encara o Athletico-PR em casa.

Hoje, a equipe colorada tem 44 pontos. Se os corintianos vencerem e o adversário empatar, a distância entre eles vai para 5 pontos.

Mas mesmo caso o Corinthians empate, consegue abrir 4 pontos de diferença para o rival se o Inter perder.

Contra o Cuiabá, os corintianos irão reencontrar um conhecido de longa data: o goleiro Walter.

O atleta pertence ao Corinthians, mas está emprestado ao time verde e amarelo, que por isso precisará desembolsar R$ 500 mil para pagar a multa para escalá-lo no duelo. Segundo o site ge.com, as duas diretorias já se acertaram para que isso aconteça.

Caso a estratégia dê certo e o Cuiabá (hoje 11º colocado com 39 pontos) vença, se aproxima da equipe corintiana e pode se firmar na parte de cima da tabela.

O clube cuiabano, no entanto, não vence há dois jogos. Perdeu para o Ceará por 1 a 0 e empatou sem gols contra a Chapecoense, lanterna e virtual rebaixada do Brasileiro.

Para a partida deste sábado, o Corinthians não poderá contar com o lateral Fábio Santos, suspenso. Lucas Piton entra em seu lugar. No ataque, Renato Augusto pode ser improvisado como falso centroavante.

O Corinthians deve ir a campo com a seguinte escalação: Cássio; Fagner, João Victor, Gil, Lucas Piton; Gabriel, Du Queiroz, Giuliano, Gabriel Pereira, Róger Guedes; Renato Augusto.

Já o Cuiabá pode contar com o retorno do zagueiro Alan Empereur. Esse seria o time para começar jogando: Walter; João Lucas, Paulão, Marllon (Alan Empereur), Uendel; Yuri Lima, Pepê, Camilo; Max, Jenison, Clayson.

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo

Horário: 21h (de Brasília) deste sábado (13)

Juiz: Rodolpho Toski Marques (PR)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Transmissão: Premiere