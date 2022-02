Corinthians tem volta de Jô e vacinados aos treinos no CT Joaquim Grava

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De olho na partida de domingo (27), contra o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena, o elenco do Corinthians retornou aos treinos no CT Joaquim Grava e contou com a liberação do centroavante Jô —desfalque nos últimos dias por conta de dores no joelho esquerdo.

Além do camisa 77, o técnico interino Fernando Lázaro teve a volta de todos os atletas que apresentaram reações à vacinação contra a Covid-19. Segundo as informações divulgadas pelo Corinthians, as únicas baixas foram os lesionados Xavier e Ruan Oliveira.

No mais, todo o elenco esteve à disposição da comissão técnica nesta quinta-feira (24), pela manhã, ao contrário da atividade da véspera, que contou com apenas nove jogadores de linha e dois goleiros do elenco profissional disponíveis em campo.

Os atletas foram divididos em quatro grupos, realizaram uma atividade de marcação-pressão em campo reduzido e encerraram o treinamento com uma série de minijogos. Não houve o esboço de uma equipe titular, já que, com tempo até a próxima partida, a comissão técnica optou em montar um treino mais leve.

O Corinthians voltará aos treinos nesta sexta (25) pela manhã e segue no aguardo da chegada do português Vítor Pereira, que ainda reúne documentos em seu país-natal antes de embarcar ao Brasil para conhecer o CT Joaquim Grava e se apresentar ao elenco.