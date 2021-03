Corinthians tem volta de cinco recuperados do surto de Covid antes de viagem

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No dia da viagem para Pernambuco, onde estreará pela Copa do Brasil na quarta-feira (17), a comissão técnica do Corinthians ganhou o reforço de cinco jogadores recuperados da Covid-19, nesta segunda (15).

Os goleiros Caíque França e Guilherme Castellani, o zagueiro Raul Gustavo, o lateral Lucas Piton e o volante Xavier foram liberados pelo departamento médico e treinaram no CT Joaquim Grava, em preparação para enfrentar o Salgueiro.

Na atividade, o técnico Vagner Mancini mandou todo o elenco a campo e fez um treino leve. Os atacantes Léo Natel e Gustavo Mosquito avançaram na recuperação de suas respectivas lesões, mas não foram relacionados para a partida.

Além deles, os zagueiros Danilo Avelar e Léo Santos, além do meia Gustavo Mantuan, estão entregues ao departamento médico e, portanto, seguem fora de combate.

Dos reintegrados, Castellani, Raul Gustavo e Piton aparecem na lista de relacionados para o jogo do meio da semana. Xavier e Caíque França permanecerão em São Paulo por opção técnica, e o Corinthians terá uma delegação de 25 atletas no Nordeste.

Por conta do calendário apertado, o Corinthians, que bateu o São Caetano no domingo (14), pelo Paulista, terá pouco tempo de preparação. Nesta terça (16), o grupo treina no estádio Cornélio de Barros Muniz, palco da partida, na cidade de Salgueiro, no interior pernambucano.

Pelo regulamento da primeira fase da Copa do Brasil, o Corinthians tem a vantagem de jogar com o empate para avançar na competição. Em caso de triunfo do time mandante, o clube alvinegro estará eliminado do torneio nacional.