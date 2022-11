Corinthians tem três convocados para Copa do Mundo, mas nenhum deles é jogador

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em dia de convocação da seleção brasileira, o Corinthians teve três profissionais convocados para trabalhar durante a Copa do Mundo, mas eles não são jogadores. O clube anunciou na noite desta segunda-feira (7) que um assistente técnico, um fisioterapeuta e o coordenador do CIFUT estarão no Qatar.

Fernando Lázaro, que é assistente técnico, e Raony Thadeu, que coordena o CIFUT (Centro de Inteligência do Futebol), foram chamados por Tite para integrar a delegação da seleção brasileira na Copa do Mundo. Além deles, o fisioterapeuta Bruno Mazziotti vai trabalhar com a seleção uruguaia no Qatar.

Lázaro já foi treinador interino do Corinthians, neste ano inclusive. Foi ele quem assumiu o cargo após a demissão de Sylvinho, em fevereiro, e entregou o time a Vítor Pereira após sete jogos invictos no Campeonato paulista (seis vitórias e um empate). Na Copa do Mundo ele atuará como observador, tendo a função de seguir de perto os adversários da seleção brasileira para munir a comissão técnica com informações de como enfrentar estes rivais.

O analista de desempenho Raony Thadeu, por sua vez, voltou ao Corinthians em janeiro após trabalhar cinco anos no São Paulo. Ele já vinha sendo frequentemente convocado por Tite para ajudar na seleção, por isso o chamado para a Copa.

Por outro lado, o Corinthians não será representado no Qatar por nenhum jogador, e isso não chega a ser uma surpresa. Mesmo os que tinham alguma chance de serem lembrados por Tite -casos de Cássio, Fagner e Renato Augusto, por exemplo- eram azarões na corrida por vaga na Copa e seriam grandes surpresas se estivessem na lista.

O Corinthians tem mais dois jogos nesta temporada, ambos válidos pelo Brasileiro: o primeiro deles é a visita ao Coritiba, às 19 horas (de Brasília) desta quarta-feira (9); o segundo é em casa contra o Atlético-MG, no domingo (13), o último compromisso oficial antes das férias.