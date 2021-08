Corinthians tem coletivo com Renato Augusto e Piton em reapresentação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A reapresentação do Corinthians nesta segunda-feira (9), dia seguinte ao empate sem gols contra o Santos, foi agitada. Com os titulares fora de combate, o técnico Sylvinho aproveitou para comandar um treino coletivo com os reservas e alguns jogadores das categorias de base. O meia Renato Augusto participou da atividade, assim como o lateral Lucas Piton, recuperado das dores musculares.

Como é comum nos dias que sucedem as partidas, os atletas que atuaram por 45 minutos ou mais não treinaram com bola para evitar a fadiga muscular. Já os reservas foram a campo e fizeram um treino coletivo. Segundo o Corinthians, a comissão técnica convocou o lateral Léo Santos e o volante Mandaca, ambos do sub-20, além dos zagueiros Léo Paraíso e Felipe e do atacante Hugo Borges, esses três últimos do sub-23.

O meia Renato Augusto participou de toda a atividade. O camisa 8 se prepara para reestrear com a camisa do Corinthians após mais de meia década atuando no futebol da China —há a expectativa de que ele esteja em campo no domingo (15), contra o Ceará. Quem também esteve no coletivo foi o lateral Lucas Piton, cortado do clássico por conta de dores na região lombar.

O volante Cantillo foi a única baixa na atividade de reapresentação. O colombiano trata de um incômodo muscular na coxa direita e ficou sob os cuidados do departamento médico alvinegro. O problema do meio-campista não é grave —por isso, a tendência é que ele retorne aos treinos com bola ainda nesta semana.

O elenco do Corinthians ganhará folga nesta terça (10) e retornará aos treinos no CT Joaquim Grava na quarta (11), já visando o compromisso Ceará dali a quatro dias, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.