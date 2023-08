Corinthians tem clima 'horrível' após eliminação e prioriza fugir do Z4

"A gente vai concentrar forças e a prioridade tem que continuar no Campeonato Brasileiro. Ainda não estamos em uma situação confortável na tabela, mas que a gente possa ter tempo pra priorizar os dois campeonatos".Presidente Duilio Monteiro Alves, em entrevista no Morumbi.

O time alvinegro é o 14º colocado, a cinco pontos do Z4, e só vai focar mais na Sul-Americana se respirar no Nacional.

"A diferença do jogo foi que o São Paulo correu a 200 km por hora no primeiro tempo e nós corremos a 20".

A reportagem ouviu que o vestiário do time alvinegro estava "horrível" após a derrota por 2 a 0 para o São Paulo nesta quarta-feira (16), no Morumbi.

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O clima no Corinthians ficou muito ruim após a eliminação para o São Paulo na semifinal da Copa do Brasil.

