Corinthians tem atraso na base e promete pagar um terço da dívida em breve

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians está em atraso de três meses com o pagamento dos auxílios oferecidos aos jogadores das categorias de base. O clube do Parque São Jorge não realiza os depósitos desde o início do mês de abril e tem criado um problema interno, mas trabalha para que uma das três pendências seja quitada nos próximos dias. O restante entrará como prioridade para a diretoria.

Os jogadores da base que possuem contrato de formação com o Corinthians recebem um auxílio pago pelo clube para custear despesas de transporte e alimentação durante o período de treinos e jogos. Em grave crise financeira, o Corinthians não depositou os valores nos últimos três meses, referentes ao período de abril, maio e junho. Confirmada pela reportagem, a informação foi divulgada pelo portal Meu Timão inicialmente.

Durante os primeiros meses do ano, quando a cidade de São Paulo entrou na fase mais crítica do plano de contenção à pandemia criado pelo governo estadual, os garotos pararam de frequentar os treinamentos devido à paralisação do futebol e, assim, o Corinthians interrompeu os pagamentos.

Em contato com a reportagem, o clube informou que, nos próximos dias, fará o pagamento dos auxílios do mês de junho. As parcelas que ficarão pendentes dos meses de abril e maio ainda não têm uma data de quitação, mas entrarão como prioridade na organização financeira do Corinthians.

O problema não se estende à maioria dos jogadores que estão na categoria sub-20, já que possuem contratos profissionais e, portanto, seus vencimentos são salários e não auxílios. Caso o Corinthians atrase o pagamento de salários, o clube pode sofrer sanções trabalhistas na Justiça e também no cenário esportivo, por conta das diretrizes da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).