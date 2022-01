Corinthians se reapresenta após empate na estreia e ganha o retorno de Roni

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O elenco do Corinthians se reapresentou aos treinos no CT Joaquim Grava nesta quarta-feira (26), dia seguinte ao empate sem gols com a Ferroviária, na estreia do Campeonato Paulista.

Os titulares não trabalharam com bola, e o técnico Sylvinho montou uma atividade apenas com os reservas em campo. A novidade do dia foi a liberação do volante Roni, que pôde retornar aos treinamentos com o restante do grupo após se recuperar de dores musculares.

Nome importante no grupo do Corinthians, Roni apresentou o problema durante a pré-temporada e perdeu alguns dias de preparação com o restante do elenco ao ficar sob os cuidados dos fisioterapeutas. Ele ainda terá que cumprir uma rotina de treinamentos antes de ser relacionado para alguma partida.

Além de Roni, Sylvinho pôde realizar um coletivo em campo reduzido com os jogadores que não disputaram a partida diante da Ferroviária e também aqueles que entraram no segundo tempo do confronto disputado na Neo Química Arena, casos do volante Paulinho, do meia-atacante Gabriel Pereira e do atacante Gustavo Mosquito.

Os titulares foram poupados do trabalho com bola para evitar a fadiga muscular. O grupo fez treino regenerativo e volta aos treinamentos nesta quinta (27) pela manhã, quando o elenco inicia a preparação para o jogo de domingo (30), contra o Santo André, pela segunda rodada da fase de grupos do Paulista.