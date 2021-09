Corinthians se reapresenta após empate, e Adson segue em transição

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de ficar no empate com o América-MG no domingo (19), na Neo Química Arena, o elenco do Corinthians voltou aos trabalhos no CT Joaquim Grava nesta segunda (20) pela tarde.

Os titulares nem sequer foram a campo para trabalhar com o técnico Sylvinho, enquanto o meia-atacante Adson — desfalque nas últimas quatro rodadas - seguiu no processo de transição do departamento médico para os gramados.

De acordo com as informações divulgadas pelo Corinthians, a comissão técnica comandou um treino coletivo com os reservas. O garoto Adson, de apenas 20 anos, tinha a esperança de treinar com bola na atividade desta tarde, mas não foi liberado.

O jogador ficou sob os cuidados dos preparadores físicos e ainda não tem uma data definida para retornar, embora esteja no estágio final da recuperação do trauma sofrido na perna esquerda.

Como é habitual em dias que sucedem os jogos, os titulares nem sequer calçaram chuteiras e ficaram na parte interna do CT Joaquim Grava fazendo uma série de exercícios regenerativos. No próximo sábado (25), o Alvinegro mede forças com o Palmeiras, em Itaquera, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro e tenta quebrar a sequência de três empates seguidos.

O elenco do Corinthians se apresenta na terça (21) pela tarde para dar sequência à preparação para o clássico. O técnico Sylvinho não poderá contar com Roni e Ruan Oliveira, ambos no departamento médico, e também com o volante Gabriel, suspenso pelo cartão vermelho recebido no jogo de ontem, diante do América-MG.