Corinthians se prepara para clássico contra São Paulo

São Paulo/SP - O Corinthians realizou seu último treinamento antes de encarar o São Paulo, neste domingo, às 11h, no CT de Cotia, pelo Campeonato Brasileiro. As Brabas trabalharam no Centro de Treinamento no período da manhã, informou a assessoria do Timão.

Em uma rotina mais curta do que a habitual, as corinthianas começaram seu dia acompanhando uma sessão de vídeo comandada pelo analista Bruno Faust, o auxiliar técnico Rodrigo Iglesias e o treinador Arthur Elias.

Depois, as atletas seguiram para o gramado, onde realizaram seu aquecimento e logo partiram para uma atividade tática comandada por Arthur Elias. O treinamento, que ainda contou com movimentações de bola parada, durou cerca de 60 minutos.

Corinthians e São Paulo voltam a se enfrentar neste domingo após o Timão vencer as adversárias no meio de semana, pelo Campeonato Paulista. O retrospecto do confronto é equilibrado, com cada time vencendo sete jogos e um empate nos 15 jogos disputados até aqui