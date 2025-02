Corinthians sai na frente, deixa ritmo cair e empata com a UCV na Venezuela

Antes disso, o Corinthians retorna a campo no domingo, contra o Guarani, na Neo Química Arena, pela última rodada da fase de grupos do Paulistão.

O Corinthians estreou na Conmebol Libertadores 2025 com um empate frustrante por 1 a 1 contra a Universidad Central, na Venezuela, nesta quarta-feira (19), pela segunda fase do torneio. O Timão abriu o placar com André Carrillo e dominou o primeiro tempo, mas perdeu intensidade na etapa final e sofreu o empate com um gol contra de João Pedro Tchoca, após rebote de Hugo Souza.

